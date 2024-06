Clujul a avut al doilea cel mai tranzitat aeroport din Romania in primul trimestru al acestui an, arata datele publicate de Institutul National de Statistica.Astfel, in T1 cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile "Henri Coanda" din Bucuresti, "Avram Iancu" din Cluj-Napoca si Aeroportul International Iasi.Activitatea aeroporturilor care au inregistrat cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri se prezinta ... citește toată știrea