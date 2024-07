Clujul a fost al doilea cel mai vizitat judet din Romania in primele cinci luni ale anului dupa Brasov si capitala Bucuresti, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.Mai exact, in primele cinci luni din an in Cluj au fost inregistrati un numar de 230.600 de turisti, cifra depasita in acest interval doar de cea inregistrata in Bucuresti - 764.600 persoane - si Brasov - 544.400 turisti inregistrati.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv ... citește toată știrea