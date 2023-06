Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate judete din tara in primele patru luni din an, depasit doar de Bucuresti si Brasov, arata datele Institutului National de Statistica publicate azi.Astfel, conform unui raport al INS, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2032 numarul de sosiri ale turistilor in structurile deprimire turistica cu functiuni de cazare - inclusiv apartamente si camere de inchiriat - a inregistrat valori mai mari in Bucuresti - 539.700 persoane, Brasov - 430.700 persoane ... citeste toata stirea