Clujul a fost unul dintre judetele cele mai vizitate de turisti in primele cinci luni din an, arata datele statistice.Astfel, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica inclusiv apartamente si camere de inchiriat in primele cinci luni din an au insumat in Romania 4,34 milioane de persoane, in crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dintre turisti vasta majoritate - peste 83% - au fost turisti romani.Innoptarile inregistrate in structurile de primire