Clujul are cei mai multi salariati din Romania dupa Bucuresti, numarul creste cu 80.000 in 10 ani

Clujul are cei mai multi salariati din Romania dupa Bucuresti, peste Ilfov, arata datele statistice publicate azi.Mai exact, in octombrie efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii octombrie 2024 era de 288.075 persoane, in crestere cu 372 comparativ cu luna septembrie si cu 6.917 persoane mai multe fata de luna octombrie a anului trecut. In urma cu zece ani in Cluj erau inregistrati 207.874 salariati - o crestere de zece mii in zece ani.Spre comparatie, capitala Bucuresti ... citește toată știrea