Clujul are peste 40 de proiecte industriale si logistice, monitorizate in aprilie. E pe locul 2, dupa Bihor

766 de proiecte industriale si logistice se aflau in lucru, in diverse stadii de dezvoltare in cursul lunii aprilie, conform platformei Victa, dezvoltata de consultantii de la IBC Focus, care monitorizeaza santiere, scrie Economedia.ro. Clujul e pe locul doi in clasamentul national in functie de numarul de proiecte.Cumulat, suprafata acestora este de 2,16 milioane de metri patrati, iar valoarea investitiilor se ridica la suma estimata de 5,67 miliarde de lei. Majoritatea investitiilor ... citeste toata stirea