Clujul atrage toate talentele Ardealului: 1,5 milioane de aplicari pentru un loc de munca, dar doar 40.000 de joburi noi scoase pe piata in 2024!

Clujul atrage toate talentele Ardealului: 40.000 de joburi noi scoase pe piata si aproape 1,5 milioane de aplicanti in 2024Clujul se mentine printre judetele fruntase in ceea ce priveste numarul de joburi noi, inregistrand aproape 40.000 de locuri de munca postate in primele noua luni ale anului, potrivit eJobs.ro. Desi numarul de joburi din Cluj este semnificativ, ramane totusi mult sub cel din Bucuresti, unde s-au inregistrat peste 110.000 de postari de joburi noi, jumatate din totalul ... citește toată știrea