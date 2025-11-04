Editeaza

Clujul cumpara Palatul Telefoanelor. Ce suma fabuloasa se plateste pentru achizitie din bugetul municipiului Cluj-Napoca

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:48
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, se va intruni in sedinta extraordinara in 7 noiembrie 2025, pentru a aproba cumpararea imobilului istoric cunoscut sub numele de "Palatul Telefoanelor", situat pe strada Octavian Petrovici nr. 2, la pretul final de 3.230.000 de euro.
Achizitia va fi realizata ca urmare a exercitarii dreptului de preemptiune de catre Municipalitate, decizie initiata anterior prin Hotararea nr. 574/2025. Imobilul este clasificat drept monument istoric/sit arheologic, ...citește toată știrea

