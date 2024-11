Clujul e al doilea cel mai mare centru de creatie a jocurilor video din Romania dupa Bucuresti, la mare distanta de celealte, dar in top 10 e o singura firma din Cluj si una din Timis

Clujul e al doilea cel mai mare centru de creatie a jocurilor video din Romania dupa Bucuresti, la mare distanta de celealte, cu zeci de studiouri active, arata o analiza a Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania.Mai exact in Cluj sunt functionale 36 de studiouri de jocuri video, fata de 101 in Bucuresti; in Romania functioneaza in total 206 studiouri de dezvoltare, dintre care majoritatea sunt concentrate in Bucuresti - 101 studiouri, Cluj - 36 studiouri si Iasi - 11 studiouri, ... citește toată știrea