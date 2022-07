Clujul e judetul din tara cu cei mai multi beneficiari ai stimulentului de insertie pentru cresterea copilului, dupa Bucuresti.Datele Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) arata ca doar in luna mai stimulentele au depasit 64 milioane de lei, adica aproape 13 milioane de euro, suma medie acordata fiind de 731 de lei. In luna mai, erau inregistrati 87.740 de beneficiari ai stimulentului de insertie pentru cresterea copilului, cei mai multi fiind in Bucuresti - 12.554 si ... citeste toata stirea