Clujul e judetul din tara cu cei mai multi turisti inregistrati in primele opt luni din an dupa Bucuresti, Constanta si Brasov, arata datele statistice publicate azi.Mai exact, in primele opt luni din an in Cluj au fsot inregistrati un numar de 440.494 turisti, dintre care peste 348.000 au fost cetateni romani. E cel mai mare numar de turisti inregistrat in acest interval intr-un judet din tara, dupa Bucuresti cu 1,28 milioane, Constanta cu 1,56 milioane si Brasov cu aproape un milion. ... citește toată știrea