Clujul e judetul din tara cu cele mai mari salarii medii si in 2023, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.La nivel national, castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale a fost anul trecut de 7.042 lei, cu 15% mai mare fata de anul precedent, respectiv 916 lei. In ce priveste castigul salarial mediu net lunar, acesta a ajuns anul trecut la 4.412 lei, in crestere cu 16,1%, adica 611 lei.Cele mai ridicate valori ale castigurilor ... citește toată știrea