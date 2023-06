Clujul e judetul din tara cu cele mai multe firme a caror activitate a fost suspendata in primele patru luni din an, arata datele Registrului Comertului.E vorba de 319 firme cu activitate suspendata, in crestere cu nu mai putin de 46% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Clujul e urmat de Brasov cu 253 firme cu activitate suspendata, si Maramures, cu 218. Doar in Bucuresti au fost suspendate mai multe firme, adica 720, in crestere cu 75% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In ... citeste toata stirea