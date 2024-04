Clujul e judetul din tara cu cele mai multe radieri de firme in primele doua luni din an dupa Bucuresti si Dambovita, arata datele Registrului Comertului.E vorba de peste noua sute de firme radiate in Cluj in acest interval, in crestere cu aproape 75% fata de acelasi interval de anul trecut. Mai exact sunt 909 firme radiate in Cluj in ianuarie si februarie, cifra depasita doar de Bucuresti cu peste 2.600 si Dambovita cu putin peste Cluj, la 927 firme radiate. In total in tara au fost radiate ... citește toată știrea