Clujul e judetul din tara cu cele mai performante credite, altfel spus clujenii isi platesc constiinciosi ratele la banca: informatia vine de la seful Directiei de Stabilitate Financiara din Banca Nationala, Florian Neagu.Rata creditelor neperformante in cazul sectorului populatiei in decembrie 2021 a fost de 3,16% in timp ce in mai 2023 era de 3,17. Volumul creditelor neperformante a urcat de la 5,1 miliarde lei la 5,2 miliarde de lei, a aratat acesta."Asta e imaginea de ansamblu. Acum, daca ... citeste toata stirea