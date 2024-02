Clujul e sub Bihor la investitii! Bolojan: Am concediat la inceputul mandatului 50% din colegi pentru ca nu aveau de lucru, derulam proiecte fara probleme

Consiliul Judetean Cluj are un buget de peste 1,5 mld. lei in 2024, din care 359 mil. lei merg catre dezvoltare. Este un buget echilibrat, mai mare cu 5,4% fata de cel din 2023. Cu toate acestea insa, Clujul e sub Bihor la capitolul investitii. Consiliul Judetean Bihor, care a adoptat in acest an un buget record de peste 2,5 miliarde lei, din care peste 2,1 miliarde lei au fost prevazuti pentru cheltuieli de dezvoltare, este considerata administratia judeteana cea mai orientata catre investitii. ... citește toată știrea