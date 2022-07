Clujul e unul dintre judetele din tara cu cele mai multe firme radiate in primele 5 luni din an, depasit doar de Bucuresti si la foarte mica distanta de Timis

Clujul e unul dintre judetele din tara cu cele mai multe firme radiate in primele cinci luni din acest an, depasit doar de Bucuresti si la foarte mica distanta de judetul Timis, arata datele Registrului Comertului.In total in tara in primele cinci luni din an au fost radiate aproape 30.000 de firme, mai exact 29.634, dintre care in Cluj au fost radiate peste 1.300, cele mai multe din tara dupa Bucuresti si Timis. Mai specific in Cluj in primele cinci luni din 2022 au fost radiate 1.322 de ... citeste toata stirea