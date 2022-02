Clujul este "raiul" IT-istilor din Romania. Salariile din Cluj sunt mai mari decat cele din capitala

Domeniul IT este cunoscut pentru salariile foarte ofertante. Un angajat din domeniul tehnologie a informatiilor si comunicatiilor din Cluj a castigat, in medie, peste 7.700 de lei net in anul 2020. In Bucuresti, unde lucreaza de patru ori mai multi IT-isti decat in Cluj, salariul mediu in IT&C este de 7.000 de lei net.Salariile angajatilor din sectorul IT&C din judetul Cluj concentreaza peste 22.000 de specialisti in acest domeniu, au ajuns la o medie de peste 7.700 de lei net in anul 2020, in ... citeste toata stirea