Clujul, gazda celei de-a doua editii a "Forumului de Securitate Cibernetica in Energie": Securitatea cibernetica, o necesitate in domeniul energetic. E nevoie de un efort comun pentru asigurarea securitatii infrastructurii energetice si a sistemelor infor

Potrivit Comisiei Europene, este nevoie de investitii in retele de 584 de miliarde de euro, din care 75% trebuie sa mearga in digitalizare si in preventia atacurilor cibernetice. Noi avem mare nevoie de investitii si modernizari de retele, de crestere de capacitati. Daca 75% investim in digitalizare si protectie, restul de 25% nu ne ajunge pentru retele. Asa ca actionarii trebuie sa se gandeasca bine si sa ne ajute sa investim mai mult. Este nevoie de o gandire pe termen mediu si lung, pentru ...