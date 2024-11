Clujul imobiliar de toamna: Preturi in crestere cu sute de euro/mp fata de anul trecut la apartamente, tranzactii imobiliare in scadere, cele mai mari credite din tara

Pretul mediu cerut pe apartamentele scoase la vanzare in Cluj-Napoca a ajuns in septembrie la 2.758 euro/mp, in crestere cu 99 euro/mp cu fata de mai 2024 (2659 euro/mp) si este cu 324 de euro peste aceeasi perioada a anului trecut (2.434 euro/mp), conform celor mai recente statistici ale portalului Compariimobiliare.ro.Conform datelor unei alte platforme, Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat de proprietari si dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vanzare in Cluj-Napoca a ajuns la 2. ... citește toată știrea