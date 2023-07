In timp ce in judetul Cluj s-a inregistrat, in luna iunie, o scadere cu 21% a tranzactiilor imobiliare (case, apartamente, terenuri) fata de luna precedenta, pretul pe metru patrat la apartamentele de vanzare, in Cluj-Napoca si vecinatati, in luna iunie 2023, a inregistrat un nou record pe anul 2023, arata o analiza a agentiei imobiliare Blitz.Preturile cerute de proprietari pentru apartamentele din marile orase au inregistrat in iunie un trend de crestere, iar in cele mai importante piete ... citeste toata stirea