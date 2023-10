Pretul mediu cerut de proprietari si agentii pentru apartamentele din Cluj-Napoca, in septembrie 2023 a fost de 2.434 euro/mp, cu peste 250 de euro mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, arata datele portalului Compariimobiliare.ro. Printre zonele preferate de cei aflati in cautarea unei noi locuinte se numara cartierele Gheorgheni, Manastur, Floresti.Pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in septembrie 2023 a fost de 2.434 euro/mp, in crestere cu 16 euro/mp ... citeste toata stirea