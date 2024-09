Clujul imobiliar la inceput de toamna: Preturile cerute pe apartamente sunt cu mii de euro mai mari fata de acum un an, iar santierele de locuinte noi din 2024 sunt mai putine

Pretul mediu cerut pentru apartamentele de vanzare din Cluj-Napoca a ajuns in septembrie la 2.659 euro/mp, in crestere cu 241 de euro peste aceeasi perioada a anului trecut (2.418 euro/mp), conform statisticilor portalului Compariimobiliare.ro.Printre zonele preferate de cei aflati in cautarea unei noi locuinte la inceput de toamna se numara localitatea vecina Floresti, unde pretul mediu este mult sub cel din Cluj-Napoca (1656 euro/mp), dar si cartierele Manastur (2438 euro/mp) si Marasti ... citește toată știrea