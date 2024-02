Conform datelor publicate de Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari (DGPCI) la inceputul acestui an, in Romania sunt inmatriculate 8.106.570 de autoturisme, dintre care 39.271 sunt complet electrice, 183.955 sunt hibride (inclusiv benzina - GPL), 3.711.262 sunt alimentate cu benzina si 4.099.355 sunt diesel.La inceputul acestui an Bucurestiul este aria in care sunt inmatriculate cele mai multe masini complet electrice, 15.618 unitati. Pe locul secund in clasamentul judetelor ... citeste toata stirea