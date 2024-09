Clujul in topul negativ al judetelor cu cele mai multe firme radiate. Peste 1.100 de firme au disparut in doar cateva luni

Val de radieri in Cluj! Peste 1.100 de firme au disparut in doar sase luni Clujul se situeaza printre judetele cu cele mai multe firme radiate in primele sase luni ale anului 2024, conform unei analize realizate de Sierra Quadrant. In aceasta perioada, 1.183 de firme si-au inchis portile in Cluj, plasand judetul pe locul 4 in topul national, dupa Bucuresti (4.722 firme dizolvate), Ilfov (1.234) si Constanta (1.203). Aceasta evolutie face parte dintr-un context economic mai amplu, in care ... citește toată știrea