Clujul, lider la tranzactii pe piata de birouri din afara Capitalei: ,,Volumul total al inchirierilor va fi de trei ori mai mare"

In primele noua luni ale anului trecut, suprafata de birouri tranzactionata in Cluj-Napoca a crescut cu 153% fata de intreaga suprafata inchiriata in 2023, conform unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate.Astfel, dintr-un numar total de 37 de tranzactii realizate in orasele din afara capitalei, 22 au fost la Cluj-Napoca, potrivit News.ro.,,Cluj-Napoca se detaseaza de restul oraselor, cu 82% din total inchirierilor de birouri, in primele