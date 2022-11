Clujul, locul 2 in clasamentul inmatricularilor de persoane fizice si juridice in primele zece luni din an

Peste 8100 de persoane fizice si juridice au fost inmatriculate la Cluj in primele zece luni ale anului. NumarPeste 8100 de persoane fizice si juridice au fost inmatriculate la Cluj in primele zece luni ale anului. a crescut, in primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ cu perioada similara din 2021, pana la 132.616, din care 99.230 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. ... citeste toata stirea