Clujul, locul 3 in tara in topul inchirierilor de birouri in al treilea trimestru al anului

In ultimele trei luni, companiile au inchiriat birouri moderne cu o suprafata totala de 108.747 mp, la nivelul intregii tari, suma vizand atat birouri noi, cat si prelungiri de contracte, in crestere cu 9% fata de trimestrul similar din 2021, conform unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate. In Bucuresti, cererea de birouri noi a scazut, dar a crescut in Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara. Consultantii spun ca imobilele noi de birouri din orasele ... citeste toata stirea