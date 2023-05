Angajatorii de la stat sunt activi si in aprilie, conform datelor agregate de platforma eJobs. Astfel, in luna de dinaintea blocarii angajarilor din aparatul public, peste 3.000 de joburi noi au fost scoase in piata. Cele mai multe locuri de munca vacante, respectiv aproape 600, apartin institutiilor de stat din Bucuresti, Clujul ocupand a doua pozitie in clasament, cu 226 de oferte.Dupa ce, la finalul anului trecut, a fost anuntata deblocarea a 90.000 de posturi vacante din aparatul de stat, ... citeste toata stirea