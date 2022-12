Clujul, locul doi in topul judetelor cu cele mai mari salarii din Romania. Se castiga mai putin decat in Capitala, dar pe chirii se cheltuie mai mult

Judetul Cluj ocupa un onorabil loc 2, in topul judetelor si domeniilor cu cele mai mari salarii in 2022. In medie, un clujean a castigat, in 2022, 4.100 de lei lunar, cu circa 400 de lei mai putin decat un angajat din Capitala. Asta in timp ce, pretul chiriilor in Capitala este mai mic.Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial eJobs, regiunile cu cele mai mari salarii in 2022 au fost Bucuresti, cu o medie salariala neta de 4.500 de lei; Cluj, cu 4.100 de lei, Timis (4.000 de lei), Sibiu, ... citeste toata stirea