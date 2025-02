Clujul, noul Monaco al Europei! Cele mai scumpe 5 vile cu preturi peste 3 milioane de euro: Iti dau fiori pe sira spinarii si iti golesc contul bancar FOTO

Asadar, daca ai visat vreodata sa traiesti ca un print in mijlocul Transilvaniei, Clujul e locul ideal. Preturile imobiliare au explodat, iar acum avem "Monaco-ul" nostru local. Nu mai e nevoie sa te duci in sudul Frantei pentru a te simti ca un jet-setter. Da, stim, iti doresti o vila cu piscina, priveliste si cu tot ce-ti trebuie pentru un selfie in stilul "viata de lux". Hai sa vedem ce iti ofera "noua capitala a bunului gust" (sau cel putin a celor cu buzunare destul de adanci).1. Vila din ... citește toată știrea