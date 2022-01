Clujul pare raiul banilor negri! Vila vanduta in viteza cu 1,6 milioane de euro - VIDEO si FOTO

Clujul pare a fi raiul banilor negri, dupa cat de repede se vand proprietatile si vorbim de cele foarte scumpe.In Faget, in numai 3 luni s-a vandut o vila de 1,6 milioane de euro, dotata si aranjata cu tehnologie de ultima ora. Cu toate acestea, vorbim totusi de o vila in Cluj-Napoca, nu pe coasta Barcelonei sau a FranteiCasa are 436 de metri patrati, pe un teren de 917 metri patrati. Imobilul are patru dormitoare si un living room, spa si patru locuri de parcare."Piata imobiliara din Cluj ... citeste toata stirea