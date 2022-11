Clujul, pe locul doi in tara ca putere de cumparare. Romania se afla mult sub media europeana ca putere de cumparare

Cluj-Napoca se afla pe locul doi in Romania in ceea ce priveste puterea de cumparare. Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitori in acest an, cu 51% sub media europeana.Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana, ceea ce o plaseaza pe locul 31 dintre cele 42 de tariincluse in studiul GfK Purchasing Power Europe 2022.Conform studiului, fata de anul precedent, decalajul dintre judetele cu putere ... citeste toata stirea