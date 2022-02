Clujul, pe locul doi in topul oraselor cu cele mai mari salarii medii nete din Constructii

Constructiile se afla in topul celor mai bine platite domenii in acest moment, iar Clujul e pe al doilea loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii medii nete din constructii, scrie Economedia.ro.Sectorul a inregistrat si cresteri pe tot parcursul primilor 2 ani de pandemie. Acest domeniu se confrunta insa cu criza de forta de munca. Media salariala in constructii este de 4.000 de lei, conform datelor introduse pana in acest moment in Salario, comparatorul de salarii marca eJobs, de catre ... citeste toata stirea