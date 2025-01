Clujul, printre judetele cu cele mai multe insolvente in 2024

Numarul firmelor si al persoanelor fizice si juridice romane aflate in insolventa a crescut cu 9,4% pe an, la 7.274 in 2024, a anuntat Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citat de Economedia. Cele mai multe au fost in Bucuresti, Bihor si Cluj.Bucurestiul a raportat cel mai mare numar de insolvente anul trecut, cu 1.375 de cazuri, potrivit unui comunicat al ONRC. Pe locul al doilea s-a clasat judetul Bihor, cu 581 de insolvente, urmat de judetul Cluj, cu 529 de insolvente.Un ... citește toată știrea