Clujul, printre judetele cu ponderi ridicate ale angajatilor in populatia activa

14 judete au sub 60% din populatia activa angajata. Judetele din sud si est sufera, in timp ce vestul si centrul tarii se dezvolta Ponderea de angajati din populatia activa la nivel national este de 67,3%, cu diferente mari intre judetele dezvoltate si cele mai putin atractive pentru investitori.Un numar de 14 judete au o pondere a angajatilor in populatia activa la sub 60%, arata calculele realizate de ZF pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS).In 2023, anul pentru ... citește toată știrea