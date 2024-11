Clujul ramane campion la pretul chiriilor, dar alt oras din Ardeal inregistreaza o crestere record de aproape 30%! Cine o ia pe urmele Clujului?

In Cluj-Napoca, chiriile au crescut si in octombrie 2024, iar orasul se mentine printre cele mai scumpe piete de inchirieri din Romania. O garsoniera in Cluj costa in medie 400 de euro pe luna (+14% fata de octombrie 2023), un apartament cu doua camere a ajuns la 600 de euro (+5%), iar unul cu trei camere costa, in medie, 750 de euro (+3%). Aceste preturi reflecta cererea constanta si mentin Clujul printre orasele cu cele mai ridicate chirii.In schimb, Oradea se evidentiaza prin cele mai mari ... citește toată știrea