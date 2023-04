Castigul salarial mediu brut in luna februarie 2023, in judetul Cluj a fost de peste 8.400 de lei, in crestere cu peste 1.200 de lei fata de aceeasi luna a anului trecut. Potrivit datelor prezentate de Directia Judeteana de Statistica, salariul net a crescut cu peste 800 de lei intr-un an.Astfel, castigul salarial mediu net in luna februarie 2023, in judetul Cluj, a fost de 5.274 lei, mai mare cu 121 lei comparativ cu luna anterioara si cu 825 lei ... citeste toata stirea