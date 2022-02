Clujul - regatul garsonierelor de "lux". Vezi cum un ''cotet'' de garsoniera de 11 mp a ajuns sa coste 30 de mii de euro, in loc de 11 mii

Garsonierele de 11 mp din Cluj s-au scumpit din nou, ba chiar sunt unele cazuri in care proprietarii au uitat ca este criza in tara si trecem printr-o pandemie.Zeci de mii de euro la Cluj pentru o experienta claustrofobica. Nu, nu vorbim despre un film horror, ci despre vanzarile din imobiliare pentru garsonierele de 11 mp.In 2011, valoarea garsonierelor clujene de 11 mp nu depasea 12.000 de euroIn 2011 - 2012, preturile se invarteau in jurul valorilor de 10.000 - 12.000 de euro. Un material ... citeste toata stirea