Clujul rezidential: 2000 de autorizatii in judet, in 11 luni si peste 500 de proiecte de ansambluri rezidentiale si blocuri, contabilizate la final de an

Peste 2.000 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale au fost emise la Cluj, in primele 11 luni din anul trecut, arata datele Directiei Judetene de Statistica, la un nivel similar cu anul trecut. Clujul a contabilizat la finalul anului trecut peste 500 de proiecte de ansambluri rezidentiale si blocuri, dar nu a prins Top 3 national, ca numar de proiecte.E vorba de 2.022 de autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale in judet, emise in primele unsprezece luni ale ... citeste toata stirea