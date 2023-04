Compania Nationala de Autostrazi a suspendat din nou, ieri, licitatia pentru tronsonul dintre Suplacu de Barcau si Chiribis al Autostrazii Transilvania.Aceasta e a doua suspendare a licitatiei in tot atatea doua luni. Astfel, in martie Compania de Drumuri a suspendat licitatia pentru cei 26km de autostrada de la limita dintre judetele Salaj si Bihor, dupa ce nu a fost in stare sa raspunda la neclaritatile constructorilor interesati. "Nici pana astazi nu a oferit clarificarile respective. Dupa ... citeste toata stirea