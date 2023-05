Autostrada Sebes-Turda, inchisa la finalul lunii ianuarie dupa ce o bucata de drum s-a rupt in urma unei alunecari de teren, in zona Alba Iulia Nord, va fi deschisa in data de 15 mai, insa constructorul va face o noua expertiza, in conditiile in care in apropiere de zona in care s-a produs alunecarea initiala au aparut alte probleme, respectiv fisuri in dealul pe care a fost construit drumul de mare viteza, scrie news.ro, citata de economedia.ro.Firma italiana Pizzarotti a ... citeste toata stirea