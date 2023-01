CNP: Castigul salarial mediu net ar urma sa ajunga in acest an la 4283 de lei. Abia in 2025 am putea trece pragul de 5000 de lei/ Clujul a atins aceasta suma anul trecut

Castigul salarial mediu net a crescut cu 11,3% anul trecut, ajungand la 3801 lei lunar, dar a scazut, real, cu 2,2%, arata datele Comisiei Nationale de Prognoza. Salariul ar urma sa ajunga la 4283 in acest an si sa creasca treptat, ajungand la 5511 lei abia in 2026. In 2025, trecem pragul de 5000 la nivel national. Clujul a atins aceasta suma anul trecut.Produsul Intern Brut al Romaniei in 2022 a fost in 2022 de 1.427 de miliarde de lei, in crestere cu 4,9% fata de anul anterior, arata datele ... citeste toata stirea