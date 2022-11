Comerciantii romani, obligati sa instaleze POS-uri pentru plata cu cardul, de la 1 ianuarie 2023

Mai multi comercianti romani vor fi obligati sa instaleze POS-uri pentru plata cu cardul, de la 1 ianuarie 2023! Asadar, odata cu intrarea in vigoare a recentelor modificari legislative in domeniu, romanii vor putea plati cu cardul la mai multi operatori economici.Guvernul a decis, in iulie, reducerea de la 50.000 de euro la 10.000 de euro a cifrei de afaceri a comerciantilor care trebuie sa instaleze sisteme de plata cu cardul, din 1 ianuarie 2023. Saptamana trecuta, Camera Deputatilor a ... citeste toata stirea