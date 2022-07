Comisia Europeana a revizuit in sus cresterea PIB-ului Romaniei pentru 2022. Au scazut insa perspectivele pentru anul viitor

Comisia Europeana a revizuit in sus cresterea PIB-ului Romaniei pentru anul 2022, aceasta fiind estimata la 3,9 %, datorita cresterilor din primul trimestru. Cu toate acestea, pentru 2023, se impune o revizuire in sens descrescator, la 2,9 %.Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei continua sa afecteze negativ economia UE, orientand-o catre o crestere mai redusa si o inflatie mai ridicata in comparatie cu previziunile din primavara, arata datele CE.Conformpreviziunilor economice ... citeste toata stirea