Comisia Europeana: Cresterea economica in Romania va incetini la 2,5%, in 2023/ Scade inflatia

Cresterea reala a PIB-ului in Romania va incetini la 2,5%, in 2023, pe fondul impactului negativ al inflatiei inca ridicate, al conditiilor de finantare stricte si al incetinirii celorlalte economii din UE, arata prognoza Comisiei Europene publicata azi. Incetinirea vine dupa o crestere estimata la 4,5% pentru 2022. Cresterea economica ar urma sa urce la 3% anul viitor. Prognoza CE arata ca inflatia medie anuala IAPC este proiectata la 9,7% pentru 2023, inainte de a incetini pana la 5,5% in ... citeste toata stirea