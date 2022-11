Comisia Europeana estimeaza o crestere economica de 5,8% pentru Romania, in acest an, puternic revizuita in sus

Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va creste cu 5,8% in acest an, estimarea fiind puternic revizuita in sus fata de prognoza din vara, cand Executivul european vedea o crestere de 3,9%, si fata de primavara, cand estimarea era de 2,6%.Datele vin in contextul in care, in primul semestru din 2022, economia romaneasca a crescut cu 5,7% in ritm anual. In special, consumul privat si investitiile au crescut puternic, deoarece restrictiile legate de pandemie au fost ridicate, permitand ... citeste toata stirea