Comisia Europeana: Romania trebuie sa desfiinteze pensiile speciale, inclusiv cele militare, pentru a putea accesa veniturile PNRR

Reforma pensiilor vizeaza toate pensiile speciale, inclusiv cele militare, iar Romania trebuie sa indeplineasca aceste reforme daca vrea fondurile UE, prevazute prin PNRR, sustin reprezentantii Comisiei Europene."Pentru ca Romania sa primeasca fondurile alocate prin PNRR, aceasta trebuie sa indeplineasca satisfacator reformele referitoare la pensiile speciale la care tara s-a angajat", precizeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Cu mai bine de un an in urma, Guvernul Romaniei si-a ...