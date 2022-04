Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit estimarea privind avansul economiei romanesti pentru 2022, de la 4,3% la 2,9%

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a redus estimarea in ceea ce priveste avansul economiei romanesti in 2022, de 2,9%, fata de 4,3% in urma razboiului din Ucraina si a sanctiunilor internationale impuse Rusiei.Efectele crizei energetice si ale perturbarilor in lanturile de aprovizionare, manifestate inca din partea a doua a anului 2021, au fost amplificate in actualul scenariu, luandu-se suplimentar in calcul si recentele majorari ale cotatiilor internationale pentru produsele ... citeste toata stirea