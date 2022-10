Compania americana de inginerie software DataArt a cumparat firma romaneasca de software Lola Tech Cluj-Napoca

DataArt, companie de inginerie software cu sediul in SUA, a achizitionat firma locala de software Lola Tech Cluj-Napoca, tranzactia fiind asistata de specialisti ai PwC Romania si societatea de avocatura D&B David si Baias.Miscarea face parte din strategia DataArt de a continua sa isi extinda reteaua globala si sa investeasca in talent IT, transmite Lola Tech. Folosind hub-ul din Cluj-Napoca, DataArt va investi si va creste echipa din Romania.Inge Cuypers, CEO al Lola Tech, declara, conform ... citeste toata stirea